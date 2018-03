Das Wetter am Donnerstag: heiter und kalt, etwas Schnee, bis -3 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien größtenteils heiter bis wolkenlos. In Mähren und in der Region Böhmisch-Mährische Höhe zieht sich der Himmel von Südosten her zu, hier wird es gelegentlich auch etwas schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -7 bis -3 Grad, im Nordosten werden jedoch nur -8 Grad Celsius erreicht. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte gar nur bei -12 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Ost bis Südost. In der Böhmisch-Mährischen Höhe und in Südmähren wird er im Tagesverlauf indes kräftig auffrischen.