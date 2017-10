Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis nahezu wolkenlos. Während des Nachmittags nimmt die Bewölkung von Westen her zu, vereinzelt kommt es zu Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad, in Südmähren sind auch 22 Grad Celsius möglich. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 12 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, der im Tagesverlauf vorübergehend auffrischt.