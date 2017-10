Das Wetter am Donnerstag: heiter, Frühnebel, bis 21 Grad

Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis nahezu wolkenlos. Morgens vielerorts Frühnebel, im weiteren Tagesverlauf nur noch vereinzelt neblig oder niedrige Wolken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad, bei anhaltendem Nebel oder Niedrigbewölkung werden nur 14 Grad Celsius erreicht. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 12 Grad Celsius, im Böhmerwald und im Erzgebirge sind aber auch 16 Grad möglich. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.