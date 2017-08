Am Donnerstag ist es in Tschechien zunächst heiter, nach dem Vormittag aber nimmt die Bewölkung immer mehr zu. Örtlich gibt es Schauer oder Gewitter. Am Abend lassen die Niederschläge von Westen her nach und die Wolkendecke reißt auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 bis 32 Grad, im Süden und Osten des Landes erreichen sie sogar bis zu 36 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 25 Grad, im Nordwesten und Norden Böhmens aber nur bei 22 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus Süd bis West, und in Mähren aus Nordwest.