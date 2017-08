Am Donnerstag ist es in Tschechien vielerorts wolkenlos bis heiter. Zunächst im Westen, später in ganz Böhmen bewölkt, örtlich Schauer. Am Nachmittag und Abend auch Gewitter, die vereinzelt recht stark sind. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 bis 32 Grad, im Westen Böhmens aber nur bis 26 Grad Celsius. In Höhenlagen über 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 22 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der bei Gewittern vorübergehend auffrischt.