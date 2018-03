Am Donnerstag ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt. Im Tagesverlauf geht die Bewölkung zurück. Vereinzelt kann es regnen, in Höhenlagen über 700 Meter gehen die Niederschläge in Schneefall über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 1 Grad.