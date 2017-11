Am Donnerstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Im Norden und Nordosten des Landes vereinzelt Regen. Morgens gibt es vereinzelt Frühnebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 11 bis 15 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 8 Grad Celsius.