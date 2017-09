Am Donnerstag ist es in Tschechien wechselhaft, in den Bergen ist mit Schauern zu rechnen. Ab Nachmittag nimmt die Bewölkung ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 9 Grad Celsius.