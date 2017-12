Am Donnerstag ist es in Tschechien wolkig bis bedeckt, mit Regen- und Schneeschauern, am Abend in Lagen über 400 Meter mit Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius, in Mähren und Mährisch-Schlesien sogar bei bis zu 8 Grad Celsius. Die Meteorologen warnen in Westböhmen vor Eisglätte.