Am Donnerstag ist es zunächst heiter bis wolkig. Am Nachmittag und Abend werden die Wolken dichter, mit Schauern und Gewittern, die teils stark sein können. Es wird heiß bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 27 und 33 Grad Celsius. In Höhen um 1000 Meter maximal 24 Grad Celsius.