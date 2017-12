Am Donnerstag ist es in Tschechien meist bewölkt oder bedeckt. Meist regnet es, in Mähren und Schlesien zunächst noch Schnee. Zum Abend hin Übergang zu Schauerwetter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in Böhmen bei 2 bis 6 Grad Celsius, im Osten des Landes aber nur bei -1 bis +3 Grad.