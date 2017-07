Am Donnerstag kulminiert die neue Hitzewelle in Tschechien. Meist ist es zunächst sonnig bis heiter, nur in Westböhmen sind schon zu Beginn die Wolken dicht. Im Laufe des Tages zieht es dann auch in anderen Landesteilen zu, mit Schauern und vereinzelt Wärmegewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 29 bis 33 Grad Celsius, in Südmähren örtlich auch bis zu 35 Grad.