Das Wetter am Donnerstag, 14. Dezember

Am Donnerstag ist es in Tschechien veränderlich bewölkt, mit örtlich Schauern oder Regen. Oberhalb 600 Metern fällt Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter maximal Werte um den Gefrierpunkt.