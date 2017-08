Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, nur im östlichen Landesteil klart es vorübergehend auf. Am Nachmittag und am Abend ist mit Regen und starken Gewittern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im westlichen Landesteil bei 20 Grad Celsius, im Südosten Tschechiens erreichen sie bis zu 36 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 15 Grad Celsius, im Altvatergebirge und in den Beskiden 26 Grad Celsius erreicht.