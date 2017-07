Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig, örtlich kommt es zu Schauern. Gegen Abend reißt die Wolkendecke allmählich auf und die Niederschläge gehen zurück. Dann wird es größtenteils heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad, in Südmähren sogar bei 28 Grad Celsius. In Höhenlagen ab 1000 Meter werden maximal 14 Grad Celsius erreicht, mit Ausnahme des Böhmerwalds, wo es bis zu 17 Grad warm wird. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der am Abend noch weiter abflaut.