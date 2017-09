Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, vereinzelt mit Regenschauern und Gewittern. Am Nachmittag gehen Bewölkung und Niederschlag allmählich zurück. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 15 bis 19 Grad Celsius, in Mähren und Schlesien bis 21 Grad. In Lagen um 1000 Meter werden 12 Grad Celsius erreicht.