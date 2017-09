Am Dienstag ist es in Tschechien weitgehend bewölkt. In Südböhmen, in Mahren und in Schlesien sind Regenfälle zu erwarten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad Celsius, im Nordwesten bei 17 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 8 Grad Celsius erreicht.