Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt mit Regenschauern, ab und an kommt die Sonne zum Vorschein. In den Berggebieten ist es bedeckt mit häufigeren Schauern, in den Berglagen ab 1000 Meter geht der Regen in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius.