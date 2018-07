Am Dienstag ist es überwiegend bewölkt in Tschechien. Landesweit ist mit Schauern zu rechnen, im Süden mit Gewittern. Gegen Abend hin klart es jedoch auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 23 Grad Celsius, in Mähren klettert das Thermometer sogar auf 27 Grad.