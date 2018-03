Am Dienstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Im mährischen Landesteil kann es örtlich schneien. Im Norden und Nordwesten des Landes ist es heiter. Es ist weiterhin sehr kalt bei Tageshöchsttemperaturen zwischen -10 und -6 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter werden -16 Grad Celsius erreicht.