An Dienstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, örtlich kann es auch aufklären. Mit Regen oder Regenschauern muss gerechnet werden, und zwar vor allem im Westen und Südwesten Böhmens, in der Früh auch im Osten des Landes. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 18 bis 22 Grad Celsius.