Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Vor allem im Norden des Landes sind örtlich Schauer oder Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad Celsius, im Südosten bis zu 30 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 19 Grad Celsius erreicht.