Am Dienstag ist es in Tschechien wolkig, in Mähren und in Schlesien mit leichten Schauern, in Lagen ab 400 Meter mit Schneeschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei zwei bis sechs Grad Celsius, in Lage um 1000 Meter bewegen sich die Temperauren um den Gefrierpunkt.