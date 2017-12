Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt bis bedeckt, im Nordwesten vereinzelt Regen. In Lagen über 800 Meter geht der Regen in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen in Böhmen 3 bis 8 Grad Celsius, im mährischen Landesteil 8 bis 13 Grad. In Lagen um 1000 Meter werden 2 Grad, im Osten des Landes 8 Grad erreicht.