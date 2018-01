Dacheinsturz in Česká Třebová: Polizei schließt Ermittlungen ab

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zum Einsturz eines Hallendaches im ostböhmischen Česká Třebová / Böhmisch Trübau im Januar 2017 abgeschlossen. Im Juni vergangenen Jahres wurden in der Angelegenheit bereits Ermittlungen gegen einen Projektanten und ein Statiker eingeleitet. Die Untersuchungsakte wurde nun an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergereicht.

Laut einem ersten Gutachten soll ein Fehler in der Holzkonstruktion den Einsturz des damals neuen Daches der Mehrzweckhalle verursacht haben. Als der Vorfall passierte, wurde dort gerade ein Floorball-Turnier ausgetragen. In der Halle befanden sich etwa 80 Menschen, alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.