CzechInvest: Auslandsinvestitionen für Industrie 4.0

Der Staat müsse technologisch hochentwickelte Auslandsinvestitionen bevorzugen, die an die Industrie 4.0 gebunden sind und Mehrwert bringen. Das sagte die neue Generaldirektorin der staatlichen Investitionsagentur CzechInvest Silvana Jirotková am Donnerstag vor Journalisten in Prag.Tschechien solle nicht nur wegen der Zahl der Arbeitsplätze Investoren locken, sondern auch darauf zielen, dass es sich um Beschäftigungsplätze für qualifizierte Arbeitnehmer handle, so Jirotková.

In den ersten Wochen im Amt will sie eine neue Investitionsstrategie ausarbeiten. Die Agentur soll ihr zufolge die Zusammenarbeit dreier Gruppen fördern, und zwar der Auslandsinvestoren, der kleinen und mittleren Firmen aus Tschechien und der Start-Ups.