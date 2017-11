ČTK: Siemens-Manager Hüner soll Wirtschaftsminister werden

Der designierte Premierminister Andrej Babis will den derzeitigen Siemens-Manager Tomáš Hüner an der Spitze des Wirtschaftsressort sehen. Dies berichtete die Presseagentur ČTK am Mittwoch unter Berufung auf interne Quellen. Hüner wollte die Berichte weder bestätigen noch dementieren. Ano-Parteichef Andrej Babis bestätigte bereits am Dienstag, einen passenden parteilosen Kandidaten für das Amt des Wirtschaftsministers zu haben.

Tomáš Hüner war von 2006 bis 2011 Staatssekretär am Wirtschaftsministerium, danach übernahm er eine Führungsposition beim Energieversorger ČEZ. Derzeit arbeitet er bei der Tschechien-Sparte des deutschen Technologie-Riesen Siemens.