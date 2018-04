ČSSD-Parteitag begrüßt Abbruch der Koalitionsgespräche

Kurz nach dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen mit der Partei Ano sind sich die Sozialdemokraten (ČSSD) am Samstag zu ihrem außerordentlichen Parteitag zusammengekommen. In Hradec Králové / Königgrätz setzten sie den Parteitag fort, auf dem im Februar die neue Parteiführung gewählt wurde. Nach Parteichef Jan Hamáček und seinem ersten Vize Jiří Zimola wollen sie nun die restlichen fünf ČSSD-Vizeparteivorsitzenden aussuchen. In der ersten Wahlrunde am Samstagvormittag wurden bereits Jana Fialová, Jaroslav Foldyna und Martin Netolický in die Posten gewählt.

Auf dem Parteitag wurde zudem die Entscheidung der engsten Parteiführung begrüßt, die Koalitionsgespräche mit der Partei Ano des geschäftsführenden Premiers Andrej Babiš zu beenden.

Die Tschechische Sozialdemokratische Partei feiert an diesem Samstag ihren 140. Gründungstag. Sie am 7. April 17878 in Prag konstituiert. konstituiert.