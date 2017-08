Präsident Miloš Zeman wird am Dienstag das erste Mal den Diplomaten Christoph Israng als neuen Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag begrüßen. Der 46-jährige studierte Wirtschaftsgeograph war zuvor Ständiger Vertreter Berlins bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag. Israng folgt Arndt Freytag von Loringhoven im Amt des Botschafters nach, der nach zwei Jahren überraschend abberufen wurde. Des Weiteren stehen in Prag Personalwechsel in den Botschaften Mexikos und Ungarns an.