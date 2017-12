Christdemokraten lehnen Babiš als Premier ab

Die Christdemokraten lehnen weiterhin eine Regierung unter der Führung von Premier Babiš ab. Das sagte Andrej Babiš am Dienstag im Anschluss an ein Treffen seiner Partei Ano mit Vertretern der Christdemokraten. In den Verhandlungen warb der Regierungschef um Unterstützung für sein Minderheitskabinett.

Dem Premier zufolge unterscheiden sich die Standpunkte der Ano-Partei und der Christdemokraten sehr wesentlich voneinander. Über die Programmerklärung seiner Regierung habe man nicht gesprochen, so Babiš.