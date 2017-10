Christdemokraten fordern Erklärung von Ano und ČSSD zur Lithium-Causa

Der Streit um die Erschließung und Förderung von Lithium im Erzgebirge weitet sich aus. Am Dienstag haben die mitregierenden Christdemokraten (KDU-ČSL) ihre Koalitionspartner Ano und Sozialdemokraten (ČSSD) dazu aufgefordert, die Sache unverzüglich zu erklären. Christdemokraten-Chef Pavel Bělobrádek erwartet, dass die Angelegenheit am Mittwoch Gegenstand der Kabinettssitzung ist. Laut Bělobrádek habe die Regierung über den Abbau des Lithiums nicht entschieden, alle bisherigen Schritte hätten in der Kompetenz des Umweltministeriums und des Wirtschaftsministeriums gelegen.

Welches der beiden Ministerien letztlich einer australischen Firma den Zuschlag zur Erschließung und Förderung des Lithiums gegeben hat, darüber ist seit Tagen ein heftiger Streit zwischen der Partei Ano und den Sozialdemokraten im Gang. Er wird vornehmlich von den Spitzenkandidaten beider Parteien zur bevorstehenden Parlamentswahl geführt. Der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Jiří Havlíček wirft Ano-Parteichef Andrej Babis vor, die Causa zu politisieren. Das Umweltministerium wird von Babišs Parteikollegen Richard Brabec geführt.