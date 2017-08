Chovanec: Zeman kann sich in Causa Babiš & Faltýnek an BIS wenden

Wenn Miloš Zeman politische Zweifel an den Ermittlungen gegen die Ano-Abgeordneten Andrej Babiš und Jaroslav Faltýnek haben sollte, dann müsse er sich an den zivilen Geheimdienst (BIS) wenden oder die Einberufung des Sicherheitsrats beantragen. Mit diesen Worten reagierte Innenminister Milan Chovanec (Sozialdemokraten) auf die Äußerungen des Staatspräsidenten, wonach der Antrag auf Aufhebung der Immunität der beiden Abgeordneten den Verdacht auf einen Missbrauch der Polizei zu politischen Zwecken erwecke. Dies wies Chovanec kategorisch zurück.

Falls Zeman aber die Strafverfolgung grundlos anzweifle, dann verletze er das Vertrauen der Bürger in den Staat und die Politik, erklärte der Innenminister am Freitag. Chovanecs Standpunkt hat die Sprecherin seines Ressorts an die Medien übermittelt.