Ab 2020 sollen alle Hunde in Tschechien mit einem Chip ausgestattet werden. Dies hat das Abgeordnetenhaus in seiner Sitzung am Freitag beschlossen. Die Vierbeiner sollen die digitale Hundemarke möglichst bei der ersten Tollwut-Impfung erhalten. Durch den Chip soll die Herkunft eines Hundes besser nachverfolgt werden können um illegale Hundezuchten unmöglich zu machen. Außerdem sind in dem neuen Gesetz höhere Strafen bei Missachtung von Tierarztbestimmungen vorgesehen.