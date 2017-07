Auf der zweitägigen Konferenz der europäischen Eisenbahn-Gesellschaften, die am Donnerstag und Freitag in Prag stattfand, wurde vor allem über die Sicherheit der Reisenden, ökologische Aspekte wie die Erderwärmung und über die Migrationsproblematik diskutiert. An dem sogenannten Eisenbahn-Gipfel nahmen die Vorsitzenden von 17 Eisenbahn-Organisationen teil, darunter der Chef der Deutschen Bahn Richard Lutz, der französischen SNCF Guillaume Pépy oder Oleg Beloserow von der russischen RZD, informierte der Sprecher der tschechischen Eisenbahnen (ČD), Petr Šťáhlavský. So wurde unter anderem festgestellt, dass die vorjährige Flüchtlingswelle den Bahnverkehr auf der gesamten Balkanhalbinsel negativ beeinflusst habe. Auch wenn Tschechien davon nicht direkt betroffen gewesen sei, habe sich dieses Symptom auch hierzulande bemerkbar gemacht, besonders beim vorübergehenden Rückgang der Anzahl von Reisenden auf der Verbindung nach Ungarn, sagte Šťáhlavský. Zudem hätten auch die vermehrt auftretenden terroristischen Angriffe einen Einfluss auf den Bahnreiseverkehr. In Prag wurde folglich darüber debattiert, wie man den Zugverkehr künftig sicherer machen könne. Dabei wolle man sich am Flugverkehr orientieren und bald ähnliche Kontrollen einführen wie auf internationalen Flughäfen, ergänzte Šťáhlavský.