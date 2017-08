Chef des Verteidigungsindustrieverbands kandidiert für das Präsidentenamt

Der Vorsitzende des tschechischen Verbands der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, Jiří Hynek, will sich um das Amt des Staatspräsidenten in einer Direktwahl im Januar bewerben. Er gab dies am Montag offiziell bekannt.

Hynek geht für die im vergangenen Jahr gegründete konservative Partei Realisté in den Wahlkampf. Er wolle sich um die Unterstützung von den Bürgern in einer Unterschriftensammlung bewerben, aber auch Abgeordnete und Senatoren wegen seiner Nominierung ansprechen, so Hynek. Die nationalen Interessen stünden für ihn jederzeit an erster Stelle, unterstrich der Kandidat.