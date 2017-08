Chef des Rüstungsindustrieverbands kandidiert für Präsidentenamt

Der Vorsitzende des tschechischen Verbands der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, Jiří Hynek, will sich um das Amt des Staatspräsidenten bewerben. Dies gab er am Montag offiziell bekannt.

Hynek tritt als Kandidat der nationalkonservativen Partei Realisté an, die im vergangenen Jahr gegründet wurde. Für seine Bewerbung muss der Verbandspräsident noch Unterschriften sammeln. Er wolle sich dabei sowohl um die Unterstützung von Bürgern, als auch von Abgeordneten und Senatoren bemühen, so Hynek. Der Staatspräsident wird in Tschechien direkt gewählt, die Wahl soll im Januar stattfinden.