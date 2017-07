Der staatliche Energiekonzern ČEZ hat trotz scharfer Kritik seine Wohnungen im Prager Stadtteil Písnice verkauft. Am Montag wurde offiziell die Investorengruppe CIB Group als neuer Eigentümer der Plattenbauten eingetragen. Unverständnis für den Verkauf der im Prinzip staatseigenen Gebäude kam unter anderem von Teilen der regierenden Sozialdemokraten. In Tschechien herrscht wegen des Verkaufs von staatseigenen Wohnungen in den 1990er Jahren ein massiver Notstand an sozialem Wohnraum.