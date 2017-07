Mit der Herstellung und Installation von Energieversorgungsanlagen beschäftigt sich das Unternehmen Elevion aus dem thüringischen Jena. Nun hat der tschechische Energieriese ČEZ den Kauf von Elevion mit seinen über 1800 Angestellten angekündigt. Man wolle so zu einem der größten Energieversorger in Mitteleuropa werden, so ein Sprecher von ČEZ zum Kauf von Elevion.