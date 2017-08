In der Causa um den mutmaßlichen Missbrauch von EU-Fördergeldern im Falle des Luxusressorts „Storchennest“ hat Ex-Finanzminister Andrej Babiš jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Er werde sein Parlamentsmandat nicht niederlegen, so der Ano-Parteichef in einer Verlautbarung. Die Angelegenheit sei zeitlich so abgestimmt worden, um ihm vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus zu schaden, so der Milliardär weiter. Auch der mitbeschuldigte Ano-Vize, Jaroslav Faltýnek, sieht in der Causa keine Verfehlung von seiner Seite und zieht einen Rückzug aus dem Parlament nicht in Erwägung.

Die Staatsanwaltschaft untersucht mutmaßlichen Betrug bei EU-Subventionen für das Wellness-Resort Čapí Hnízdo (Storchennest), das heute zur von Babiš gegründeten Agrofert-Holding gehört. Es besteht der Verdacht, dass das Projekt zu Unrecht mit Mitteln für klein- und mittelständische Unternehmen gefördert wurde. Die Polizei hat deshalb eine Aufhebung der Immunität von Babis und Faltýnek gefordert.