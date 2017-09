Causa Nečas: Pelikán fordert Abberufung von Richterin

Justizminister Robert Pelikán strengt ein Disziplinarverfahren gegen die Richterin des Bezirksgerichts für Prag 1 Helena Králová an. Dies geht aus Informationen des Tschechischen Fernsehens hervor. Králová habe im Überwachungs-Skandal um die Ehefrau von Ex-Premier Petr Nečas das Vertrauen in eine unabhängige Gerichtsbarkeit untergraben, heißt es in einer Begründung. Der Minister fordere deshalb eine Abberufung der Richterin.

Jana Nečasová war vor gut vier Jahren hauptverantwortlich für einen Politskandals, in dessen Folge ihr Ehemann Petr Nečas als Premier zurücktrat. Ihr wurden Bestechung und die Verwicklung in eine Abhöraffäre vorgeworfen. In einem letzten Verfahren wurde sie freigesprochen.