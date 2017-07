Der US-amerikanische Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent, Casey Affleck traf am Freitag in Karlovy Vary / Karlsbad ein. Affleck wurde vom Präsidenten des internationalen Filmfestivals, Jiří Bartoška, begrüßt. Bei der Festivaleröffnung erhält der Filmschauspieler den Preis des Festivalpräsidenten. Am Sonntagvormittag wird Affleck mit Regisseur David Lowery den Film „A Ghost Story“ vorstellen.