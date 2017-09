Caritas Brünn eröffnet Spendensammlung für Ärzte in Kurdistan

Die Diözesancaritas Brno / Brünn hat eine Spendensammlung für die Unterstützung eines medizinischen Zentrums im irakischen Kurdistan eröffnet. Aus der Sammlung werden medizinisches Material und Gehälter der Ärzte finanziert, die in der zerstörten, aber bereits befreiten Stadt Shingal arbeiten. Dies teilte eine Caritas-Sprecherin am Montag mit. Die Stadt wurde 2014 von den IS-Milizen erobert. Im November 2015 wurde Shingal befreit. Es mangele dort jedoch bisher an jedweder medizinischer Hilfe, sagte die Caritas-Sprecherin.

Das Ziel des Cairtas-Projektes ist es, die notwendige medizinische Hilfe zu leisten, um Menschen zur Rückkehr in die Stadt zu motivieren. Nach der Eroberung der Stadt durch die IS-Milizen im August 2014 kamen Tausende Menschen ums Leben und viele wurden sexuell missbraucht. Viele ehemalige Bewohner von Shingal leben heute in den Flüchtlingslagern. In den letzten sechs Monaten kehren die ersten Familien nach Shingal zurück.