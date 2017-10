Burgen und Schlösser: Mehr als fünf Millionen Besucher bis Ende September

In diesem Jahr haben bis Ende September 5.167.000 Menschen die Burgen und Schlösser besucht, die vom staatlichen Denkmalschutzamt verwaltet werden. Dies teilte die Leiterin des Amtes Naděžda Goryczková am Montag mit. Zum zweiten Mal in der Folge stieg die Besucherzahl auf mehr als fünf Millionen.

Die meisten Besucher besichtigten die Baudenkmäler in der Zeit vom Mai bis September. Im Juli und August besuchten mehr als 2,6 Millionen Menschen die Sehenswürdigkeiten. Das war um 300.000 mehr als im Vorjahr. Zu den meist besuchten Residenzen gehören Lednice / Eisgrub und Český Krumlov / Krumau.