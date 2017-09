Bundespräsident Steinmeier besucht nächste Woche Prag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird während seines Besuchs am Dienstag in Prag mit seinem tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman zusammentreffen. Beim Mittagessen wird Steinmeier zudem dem Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses Jan Hamáček (Sozialdemokraten) und einigen Ministern begegnen. Dies teilte der Leiter der außenpolitischen Sektion der Präsidialkanzlei, Rudolf Jindrák, am Mittwoch mit.

Jindrák bezeichnete Steinmeiers Besuch als eine „Antrittsaudienz“. Nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten habe Steinmeier schon einige Nachbarländer Deutschlands besucht, darunter Frankreich, Österreich oder Polen, so Jindrák. Der Bundespräsident wird in Prag nur einige Stunden verbringen.