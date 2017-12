Bürgerdemokraten unterstützen Regierung Babiš nicht

Die Bürgerdemokraten (ODS) befürworten ein höheres Maß an Steuersenkungen als die Ano-Partei. Zudem lehnen sie die elektronische Registrierkassenpflicht ab. Das sagte der Parteichef der Bürgerdemokraten, Petr Fiala, am Dienstag nach einem Treffen mit Premier Andrej Babiš.

Laut Fiala lehne seine Partei das Minderheitskabinett Babiš vor allem aus einem Grund ab: Der Premier sollte sich zuerst um die Bildung einer Mehrheitskoalition bemühen, so der ODS-Chef. Am Donnerstag will Babiš nun mit der Top 09, der tschechischen SPD und den Piraten um eine Unterstützung verhandeln. Alle drei Parteien äußerten sich jedoch wiederholt skeptisch zu einer Zusammenarbeit mit Ano.