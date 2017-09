Die Brauerei Budějovický Budvar wird einen Sondersud für Papst Franziskus brauen. Eine Delegation aus České Budějovice / Budweis wird dem Papst 122 Flaschen Sonderbier bei der Adventaudienz am 13. Dezember bringen. Dies teilte der Sprecher des Bistums in České Budějovice, Miroslav Bina, am Freitag mit.

Für die Brauerei sei es eine Prestigeangelegenheit, erklärte der Sprecher von Budweiser Budvar, Petr Samec. Es sei zum ersten Mal, dass die Brauerei Bier für den Papst braue, so Samec.