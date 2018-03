Budweiser Bischof Josef Hlouch wird seliggesprochen

Der ehemalige Bischof von České Budějovice / Budweis, Josef Hlouch, kann seliggesprochen werden. Der Vatikan hat dafür seine Zustimmung erteilt, wie der jetzige Bischof von Budweis Vlastimil Kročil mitteilte. Er hat im vergangenen Jahr den Antrag im Vatikan eingereicht.Der Prozess der Seligsprechung beginnt mit einer feierlichen Messe in der Bischofskirche des heiligen Nikolaus in Budweis an diesem Donnerstag.

Hlouch gilt als Symbol des Widerstandes gegen die totalitäre Macht. In den 1950er Jahren wurde er interniert, weil er sich wehrte, ein Amtseid gegenüber der sozialistischen Republik zu leisten. Erst 1968 durfte er in die Diözese von Budweis zurückkehren.