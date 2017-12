Brünn und Pilsen wollen zahnärztlichen Notdienst einschränken

Wen ab kommenden Jahr in Brno / Brünn oder Pilsen mitten in der Nacht akute Zahnschmerzen plagen, wird sich in Zukunft bis zum Morgen gedulden müssen. Die Städte wollen nämlich den zahnärztlichen Notdienst einschränken. Grund dafür sei eine Überlastung der Ambulanten, heißt es dazu aus den Dentalkliniken. Oft kämen nachts auch Menschen, die keine akuten Beschwerden hätten.

Ein durchgehender zahnärztlicher Notdienst existiert in Tschechien somit nur noch in Olomouc / Olmütz, Ostrava / Ostrau und Prag. In den übrigen Städten des Landes sind Zahnärzte im Notfall nur bis in die späten Abendstunden verfügbar.