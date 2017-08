Die Europameisterschaft in der olympischen Disziplin Mountainbike wird im Jahr 2019 im mährischen Brno / Brünn ausgetragen. Schon ein Jahr eher geben sich im nicht weit entfernten Olomouc / Olmütz die besten Mountainbiker des Kontinents in der Altersklasse bis 23 Jahre ein Stelldichein. Das hat die Europäische Radsport-Union (UEC) am Dienstag entschieden. Die EM in Brünn ist für den 25. bis 28. Juli 2019 geplant. Im nächsten Jahr finden die Titelkämpfe in Glasgow statt. Für die Junioren-EM in Olmütz wurde der Zeitraum vom 12. bis 15. Juli 2018 als Termin auserkoren.