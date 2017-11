Brünn ins Unesco-Netz der kreativen Städte aufgenommen

Die mährische Stadt Brno / Brünn ist in das Netz der kreativen Städte der UN-Sonderorganisation Unesco aufgenommen worden. Dieses Netz umfasst 180 Städte aus 72 Ländern. Brünn ist nach Prag der zweite tschechische Vertreter in dieser Liste.

Die Unesco startete Anfang 2005 das "Creative Cities Network". Es versucht, Städte zu verbinden, die sich besonders in den Bereichen Literatur, Kino, Musik, Volkskunst, Design, Medien sowie Gastronomie hervorgetan haben. Brünn wurde in das Verzeichnis als eine kreative Musikstadt eingetragen, informierte die scheidende Unesco-Chefin Irina Bokova am Mittwoch die Medien.